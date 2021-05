L’Istituto Comprensivo “Jannuzzi - Mons. Di Donna” partecipa anche quest’anno alla XIII edizione dell’iniziativa “Noi alla festa del libro”. Grazie al lavoro dei referenti e nonostante le difficoltà di questi mesi, il progetto “Una biblioteca per crescere” ha continuato a suscitare grande interesse in docenti e alunni.

Il giorno 28 maggio alle ore 11.00, in concomitanza con il III anniversario della nascita della biblioteca “I libri sono ali” presso la scuola dell’infanzia “Maria Montessori”, si terrà un incontro speciale.

Il giardino della scuola si trasformerà in una vera e propria biblioteca a cielo aperto in cui i bambini assisteranno all’animazione di letture riguardanti l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecologia e del rispetto per la natura.

L’incontro prevede il coinvolgimento attivo della Biblioteca Diocesana “Tommaso d’Aquino”, della Presidente dell’Associazione “Nati Per Leggere”, della Presidente dell’Associazione “In Compagnia del Sorriso” e della libreria “Lapenna delle storie”.