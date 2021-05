Due scuole su 3 rifiutano l'iscrizione, l'odissea di una 11enne disabile

Una vicenda che lascia l'amaro in bocca, soprattutto dopo tanti annunci sulla necessità di cambiare alcune dinamiche nella scuola italiana: è accaduto nelle scorse settimane a una 11enne con disabilità che è stata recentemente inserità in una comunità andriese. I responsabili della comunità hanno quindi provveduto, come da prassi, a tentare di iscrivere la ragazzina in prima media e qui si sono trovati davanti a un muro, anzi due: i due istituti a cui si sono rivolti in prima istanza, infatti, quelli più vicini alla comunità e dunque di "appartenenza", hanno rifiutato l'iscrizione. Solo alla terza scuola la porta si è aperta e l'iscrizione è stata accettata, ma con riserva: e qui arriva il bello.

Questa storia, infatti, riguarda sì le scuole in questione ma ha radici più profonde: le motivazioni alla base dei dinieghi, nei primi due casi, e della riserva nel terzo caso, sono da trovare nella politica dell'Ufficio scolastico provinciale e regionale. La Dirigente del terzo istituto ha infatti spiegato che l'UST non sta autorizzando l'attivazione di ulteriori classi anche in presenza di disabili con gravità: addirittura, la risposta informale sarebbe stata "piuttosto mettetene due per ogni classe". Questo va assolutamente contro una serie di principi che si vanno sbandierando: la gestione di casi gravi, infatti, all'interno di un gruppo classe richiede, come minimo, un limitato numero di alunni - l'ideale sarebbe una ventina, e non 25 e più come invece accade - e uno staff docente (e non solo) che possa creare le condizioni migliori per includere lo studente con disabilità. In caso contrario, invece, le situazioni diventano ingestibili, perché si crea uno squilibrio tra i bisogni di tutti. Come si fa a pensare ad accompagnare in un processo di crescita una classe in condizioni di sovraffollamento? Magari con 2 o più docenti di sostegno in compresenza col docente di disciplina in aule che sono pensate per ospitare numeri ben minori? In un momento delicato della formazione della personalità come l'adolescenza? Nello scenario covid dove si deve evitare di far stare gli alunni troppo a contatto tra di loro finché non sarà completato il processo di immunizzazione?

Ma poi la politica nazionale non aveva fatto anche tanti proclami sulla necessità di "ristrutturare" la scuola, partendo dall'evitare le cosiddette classi pollaio? Evidentemente, come sempre quando si intersecano le traiettorie di educazione e inclusione, rimangono solo parole non seguite da fatti. Seguiremo l'evolversi della vicenda.