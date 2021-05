Questa mattina, nel polmone verde della città, è partita l'iniziativa "Questa scuola non ha più pareti", il progetto promosso dal Comune, con le associazioni "Legambiente" e "Tutt'Altro", ai Dirigenti Scolastici delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie di 1° e 2° grado, per offrire delle possibilità ulteriori rispetto a quanto già messo in campo nella programmazione didattica.

Al lancio erano presenti la Sindaca, Giovanna Bruno, l'Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari, la Dirigente scolastica, Celestina Martinelli, l'Assessora alle Politiche Sociali, Dora Conversano e l'Assessora al Futuro, Viviana Di Leo.

L'Assessora Di Bari: «C’è la lavagna, ci sono i banchi, ci sono i piccoli alunni. Non ci sono le pareti, non c’è il soffitto. In compenso c’è il prato e ci sono gli alberi a fare da aula. È la prima lezione di “Questa scuola non ha più pareti”, l’iniziativa che come Comune di Andria abbiamo voluto per offrire la possibilità alle scuole andriesi di arricchire il proprio percorso didattico, di permettere ai piccoli alunni di riconciliarsi con la natura, in qualche modo, di essere stupiti. Sono e siamo qui da stamattina presto ed è stato bellissimo il momento in cui i piccoli sono “entrati in classe”, all’aperto. Lettura, ascolto, arte, scienze, canto, musica, e tutto il loro protagonismo bellissimo. E quella che provo è gioia, è meraviglia, è respiro pieno».

Di seguito l'intervista alla Sindaca, alla Dirigente Celestina Martinelli e alle Assessore presenti: