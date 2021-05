La Fondazione Pugliese per le Neurodiversita festeggia i suoi primi tre anni

La Fondazione Pugliese per le Neurodiversità festeggia i suoi primi tre anni di vita. Nata su impulso dei genitori di Alessandro, essa annovera tra i fondatori, oltre a professionisti e imprenditori di vari settori del nostro territorio anche la Diocesi di Andria, il cui Vescovo, mons. Luigi Mansi, nel 2018 accolse con entusiasmo l’iniziativa, garantendo collaborazione e vicinanza che non è mancata neanche quando, lo scorso anno, nel pieno dell’emergenza sanitaria da covid19, alcuni soci fondatori hanno dovuto fare i conti con il virus.

Oggi, nel ricordo di chi non c’è più, la FPN ritorna alle sue attività e programmazioni per arrecare benefici a persone affette da neurodiversità riconosciuta e certificata, con particolare riguardo a soggetti adolescenti e adulti affetti da autismo e sindromi correlate comunque denominate con disturbi generalizzati dello sviluppo.

«Questo è per noi un compleanno importante – commenta la prof.ssa Claudia Figliolia, componente del Consiglio di Amministrazione della FPN -. La pandemia ci ha messo a dura prova, rubandoci persone fondamentali ma che resteranno indelebili nei nostri cuori; tuttavia ha anche confermato la nostra capacità di andare avanti, di costruire tra le macerie partendo più forti e pronti poiché non ci siamo mai fermati. Abbiamo perfezionato i nostri progetti del Summer Camp inclusivo e dei Weekend per le Autonomie; con il suolo assegnatoci a luglio 2020 dal Commissario Straordinario del Comune di Andria, possiamo davvero iniziare a costruire un futuro migliore per i nostri ragazzi e le loro famiglie. Questo è un obiettivo ambizioso per il quale abbiamo bisogno del supporto di tutti, anche attraverso la donazione del 5 per 1000».

È necessario un impegno corale per promuovere la cultura dell’accoglienza e contribuire a rompere lo stigma che in molti casi grava su persone con autismo e sulle loro famiglie. Il progetto ambizioso di costruire e gestire, ad Andria, una casa che favorisca la pratica inclusiva nonché l’inserimento nel mondo del lavoro è un progetto realizzabile solo con l’aiuto di tutti. Da qui, l’invito a donare il 5 x mille alla Fondazione Pugliese per le neurodiversità al codice fiscale 90109400722

«La gentilezza nel donare crea amore e l’amore aiuta a realizzare i nostri sogni».