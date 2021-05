La Sindaca si congratula con Mons. Renna per l'elezione a Presidente di una commissione CEI

Compiacimento del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, per la nuova importante responsabilità affidata, al termine dei lavori della 74a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, a Mons. Luigi Renna, Vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. Mons. Renna è stato eletto Presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e condividerà questa nuova responsabilità insieme ai Presidenti eletti per le altre Commissioni, tra i quali l'arcivescovo di Bari-Bitonto, Giuseppe Satriano.

«Si conferma anche con questo importante incarico elettivo- commenta il Sindaco – non solo la capacità di ascolto e di servizio della comunità che Mons. Renna ha sempre avuto, e che tutti gli riconoscono, ma anche lo spessore della esperienza fin qui maturata e che i componenti della CEI gli hanno attestato eleggendolo alla guida della Commissione per i problemi sociali e del lavoro. La Sua capacità, la sua profonda formazione teologica e l'esperienza fin qui maturata sono molto note alla città e alla comunità perchè Mons. Renna si è formato nel Seminario Vescovile di cui è stato Rettore, ad Andria è stato ordinato sacerdote dal Vescovo Calabro e da Andria è stato poi chiamato alla guida del Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta e della Diocesi di Cerignola.

Al Vescovo Mons.Luigi Renna giungano gli auguri e le felicitazioni dell'intera città».