Giornata mondiale della bicicletta: anche "Andria pedala" per una città sostenibile

Si terrà il 3 giugno, nella Giornata Mondiale della Bicicletta, “Andria Pedala”, la biciclettata organizzata dal Comune di Andria per sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo della bici come mezzo per i propri spostamenti.

Una biciclettata aperta a tutti: associazioni, singoli, famiglie, bambini, a chiunque voglia essere attore di un cambiamento nel modo di muoversi in città, che vada nel senso di una mobilità salutare e sostenibile.

Il punto di raduno è alle 19:30 in piazza Catuma. Dopodiché, la carovana percorrerà alcune vie del centro, per arrivare infine a Palazzo di Città.

«Il Comune di Andria sta molto lavorando tramite l’Assessorato alla Mobilità e quello ai Lavori Pubblici, per creare in città le condizioni adatte a un uso di massa dei mezzi sostenibili -spiega la Sindaca Giovanna Bruno - Tra i lavori che verranno realizzati con l’interramento della ferrovia, altre opere infrastrutturali che stiamo progettando in queste settimane, e progetti di attivazione civica a cui stiamo pensando, Andria avrà a breve davvero la possibilità di vedere rivoluzionata la sua mobilità. È importante però anche che in città cambi la mentalità e i cittadini siano pronti ad accogliere queste novità. Molti già lo sono, ad altri dobbiamo pian piano arrivare. Ecco allora il perché di questa iniziativa».

«Molti andriesi vedono ancora la bicicletta come un mezzo ludico, da usare solo per momenti di svago - commenta l’Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno - L’idea che invece vorremmo passasse è che la bici può essere un mezzo del quotidiano, buono per ogni esigenza. Se lo è nei paesi nord europei in cui il clima è impietoso, può esserlo ancor di più in una città dal clima mediterraneo come la nostra. La bicicletta dunque va usata sempre e, mi si permetta di aggiungere, va usata bene, seguendo le regole. In questo caso mi riferisco alle bici elettriche, che hanno il peso di motorini e che in città vengono utilizzate troppo spesso come se per loro il codice stradale non valesse. Non può essere così, e la biciclettata di mercoledì 3 sarà un momento anche per tornare su questo punto».

Una serata diversa dunque quella del 3 giugno, a cui prenderanno parte Sindaca, assessori e consiglieri.

Un momento di attivismo e svago, per ribadire che il cammino di rinascita della città può e deve essere percorso anche su due ruote.