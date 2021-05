Al via anche ad Andria la "Notte dei Santuari"

«Domani, 1 giugno, alle ore 20.00, presso la Basilica di S. Maria dei Miracoli di Andria si terrà una veglia di preghiera nell'ambito del progetto "La Notte dei Santuari" - "Guarda il cielo e conta le stelle".

Ci sarà l'apertura della Porta della Speranza e l'accensione della Lampada. Presiederà la cerimonia S.E. Mons. Luigi Mansi con i Padri Agostiniani e il direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Andria Don Vito Zinfollino.

Si precisa che dal 1 giugno, giorno in cui si svolgerà la "Notte dei Santuari", sino al 17 settembre, giorno del "Pellegrino Day", la Penitenzieria Apostolica ha concesso a tutti i pellegrini che varcheranno la soglia della porta del nostro Santuario, Porta della Speranza, di poter lucrare l'Indulgenza Plenaria.

Disponiamoci a Dio con animo grato per il dono dell'Indulgenza, dono che vuole infondere fiducia, avviare un cammino di conversione e riconciliazione e costruire un mondo basato sulla Speranza, sulla pace, sulla comunione e sull'amore fraterno, doni dello Spirito per vivere una vita di umanità, di religiosità e santità.

L'Associazione Madonna dei Miracoli e i Padri Agostiniani aderiranno al progetto programmando una serie di iniziative religiose e culturali durante tutto il periodo estivo.