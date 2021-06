Orgoglio andriese, la Washington University di St. Louis premia la fisica nucleare Maria Piarulli

Importante riconoscimento per la fisica nucleare andriese Maria Piarulli, di cui abbiamo già parlato in precedenza: solo pochi giorni fa, infatti, la Washington University di St. Louis l'ha premiata con un ingente finanziamento nell'ambito del programma Early Career Research Program del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

La nostra concittadina, a partire dall'autunno 2018, è tra le poche donne ad aver ottenuto un incarico di professore nella prestigiosa università americana. Un curriculum di tutto rispetto per la giovane ricercatrice: dopo il conseguimento della Laurea magistrale presso l'Università di Pisa in Fisica delle Interazioni fondamentali, ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca presso la Old Dominion University, Norfolk, ha poi svolto attività di ricerca presso qualificati istituti, tra cui l'Argonne National Laboratory, sempre negli Stati Uniti. Ha al suo attivo numerosi seminari e presentazioni a congressi, nonché un premio per ii suo lavoro di tesi di PhD.

Ora Maria Piarulli è stata selezionata per il suo programma di ricerca "From Atomic Nuclei to Infinite Nucleonic Matter within Chiral Dynamics": il premio assegnatole ha lo scopo di sostenere i programmi di ricerca individuali di scienziati eccezionali all'inizio della loro carriera. I ricercatori infatti ricevono almeno $ 150.000 all'anno per cinque anni per coprire lo stipendio estivo e le spese di ricerca, un investimento corposo per garantire la possibilità di effettuare ricerche di alto profilo particolarmente interessanti.

Il segretario all'Energia Jennifer M. Granholm ha dichiarato: «Questi vincitori mostrano un potenziale eccezionale per aiutarci ad affrontare le sfide più difficili dell'America e garantire la nostra competitività economica per i decenni a venire».

Alla dottoressa Piarulli gli auguri più fervidi da parte della redazione per un presente e un sicuro futuro di successo nel mondo accademico.