Onorificenze a 3 andriesi, la Sindaca: «Fiera per i riconoscimenti attribuiti»

La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha partecipato alla Festa della Repubblica in Prefettura e nel corso della cerimonia ha consegnato, insieme al Prefetto Valiante, l’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana: di Ufficiale a Mario Mucci, imprenditore di Andria, e di Cavaliere a Riccardo Matera, dirigente medico ed Emanuele Sterlicchio, vigile del fuoco pure di Andria. A loro il Prefetto si è rivolto definendoli «ambasciatori delle Istituzioni: donne e uomini che con le loro competenze, abilità professionali ed imprenditoriali, hanno consentito di contribuire alla crescita del territorio. Le distinzioni onorifiche conseguite non rappresentano solo un traguardo ma anche uno stimolo per veicolare in maniera ancor più forte i valori fondanti della Repubblica e della Costituzione italiana, vera pietra miliare di una società equa, giusta, inclusiva e pacifica».

Fiera per i riconoscimenti attribuiti ai 3 andriesi il Sindaco Bruno: «Le Onorificenze sono la conferma - dichiara - che questa città, questa comunità esprime, nei più diversi campi, cittadini operosi, volenterosi, con un forte senso del dovere e del servizio per la comunità. A Mucci, Matera e Sterlicchio vada dunque tutta la nostra gratitudine».