Ritorno alla normalità. Dopo interminabili mesi di chiusure forzate, gli studenti andriesi tornano “in campo”, per smarcarsi -quasi come sul terreno di gioco- dalla camicia di forza del digitale, impadronitosi improvvisamente, e troppo a lungo, delle proprie vite.

Si è svolto stamane, presso l’Oratorio della Parrocchia di San Paolo Apostolo ad Andria, un quadrangolare di calcio tra il Liceo Classico C. Troya, il Liceo Scientifico R. Nuzzi, l’Ites-Les Carafa e l’Itis Jannuzzi, organizzato dal Comitato Studentesco cittadino. Ad aprire la kermesse, l’incrocio “storico” tra il Classico e lo Scientifico: i ragazzi del Nuzzi si impongono 5-0. Secondo incontro della giornata, invece, tra “Industriale” e “Ragioneria”, più equilibrato e combattuto: la risolve l’Itis allo scadere, con una punizione vincente che vale la finalissima. Nell’ultima appendice della manifestazione, si sfidano “Scientifico” e “Industriale”: finisce 1-1 al termine dei tempi regolamentari, il verdetto è affidato ai calci di rigore; dopo un’interminabile lotteria, l’Itis ha la meglio e alza al cielo il trofeo.

Ma a vincere sono stati tutti. Come sottolinea Gianmarco Bruno (Liceo C. Troya), presidente del Comitato Studentesco, «dopo mesi di chiusure forzate e di vita a distanza, era bello ritrovarsi e vivere una giornata all’insegna dei veri valori dello sport, da incarnare anche fuori dal campo. Ci auguriamo che questo quadrangolare diventi il simbolo di una ripartenza in cui renderci parte attiva della vita cittadina. Posso affermare che, nonostante tutto, sino ad ora ci siamo riusciti. Continuando, anche in tempi difficili, ad essere propositivi. I progetti posti in essere in questi mesi nelle nostre scuole in qualità di rappresentanti, lo dimostrano».

L’iniziativa, che ha visto la concessione del Patrocinio gratuito del Comune di Andria, è stata organizzata in vista delle manifestazioni previste per la Giornata Nazionale dello Sport, istituita nel 2003 e celebrata ogni prima domenica di giugno: «Un evento fortemente voluto, un piccolo passo verso il ritorno alla normalità -rimarca Riccardo Aruanno, vice presidente del Comitato-. Per le norme ancora vigenti, non abbiamo potuto contare sul sostegno di tutti i nostri compagni. Ma infondo siamo contenti, tutto è andato per il verso giusto. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per l’attenzione, i presidi, le scuole e tutti gli sponsor per aver permesso la disputa di questo torneo. Un “calcio” alla pandemia, e alle tante critiche ingenerose puntualmente rivolte a una generazione, in fondo, troppo a lungo bistrattata».