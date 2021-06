Un cordone di bici per dire basta al traffico e sì ad una mobilità sostenibile. Il video

Si è tenuta ieri l'inziativa "Andria pedala", organizzata dal Comune di Andria, in occasione della giornata mondiale della bicicletta. Un serpentone di bici ha attraversato alcune vie della città per sensibilizzare i cittadini all'uso quotidiano della biciletta come mezzo di spostamento sostenibile in una città che risulta fortemente congestionata dal traffico di auto e, di conseguenza, di una qualità dell'aria che respiriamo pessima.

Alla manifestazione hanno partecipato singoli, associazioni e istituzioni. Presente anche la Sindaca, Giovanna Bruno, che ha rimarcato l'importanza dell'uso della bici: «questa iniziativa è in continuità con l'idea della nostra amministrazione di valorizzare il senso della "mobilità di prossimità", inteso come utilizzo della bici non solo per lo svago ma, soprattutto, per la "mobilità domestica" per dare un grosso aiuto in materia ambientale».

L'Assessore alla moblità, Pasquale Colasuonno, ha dichiarato: «Grazie alle associazioni, ai singoli e a tutti quelli che c’erano: grazie di cuore! E grazie anche a chi ha permesso che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Sono iniziative che ossigenano oltre ai polmoni, anche la testa, e vederle così partecipate è un segno che non possiamo non cogliere. Ne faremo ancora, ne faremo di più. Ci ha fatto particolarmente piacere essere raggiunti da Rai Radio 2, poco prima di partire, che ha voluto sapere dell’iniziativa. Evidentemente Andria ha qualcosa da dire, e c’è chi lo vuole ascoltare».