Continua spedita la campagna vaccinale presso l'hub di San Valentino. Nonostante le false notizie diffuse sui social circa la somministrazione senza prenotazione che ha creato qualche disguido in questi giorni, si procede con una media di mille inoculazioni al giorno.

Con l'avvicinarsi dell'estate è stata sperimentata, giovedì e venerdì, la "vaccinazione notturna" con l'apertura della struttura dalle 17:00 alle 23:00. Un'idea nata per fronteggiare la calura delle ore mattutine e rendere più "piacevole" l'attesa ai cancelli che, fisiologicamente, porta alla creazione di code che sono smaltite in tempi brevi dal personale che lavora a ritmi serrati e in maniera organizzata come fosse una catena di montaggio. Non si esclude, carico di dosi permettendo, che l'iniziativa possa ripetersi nuovamente.

In questi due giorni sono state inoculate 2013 dosi a pazienti muniti di regolare prenotazione.

Per far si che tutto proceda per il meglio, il personale sanitario e non ce la sta mettendo tutta. Nonostante ciò, è necessario anche uno sforzo collettivo da parte di tutta la cittadinanza che non deve far altro che rispettare le regole, evitare di fare inutili file senza prenotazione e seguire le indicazioni ufficiali e non le fake news diffuse sui social da qualche bontempone. Solo così si potrà percorrere più velocemente la strada verso la libertà dalle restrizioni e dalle paure che hanno caratterizzato le nostre vite in quest'ultimo anno.

Oggi la struttura resterà aperta dalle ore 9:00 alle ore 15:00, mentre domani sarà chiusa, per poi riprendere le attività lunedì.