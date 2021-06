Vaccini, don Michelangelo Tondolo: «Non abbiamo tutto questo potere e manco dovremmo prendercelo»

Don Michelangelo Tondolo da tre anni è il parroco del chiesa di San Riccardo nel quartiere di San Valentino ed ha voluto raccontare la propria esperienza di “persona al fronte” soprattutto nell’ultimo periodo della pandemia, cioè quello della vaccinazione.

Da uomo che vive il quartiere don Michelangelo denuncia lo stato di abbandono in cui versa il quartiere in cui opera: «un quartiere abbandonato da sempre ma soddisfatto solo per contentini politici e sociali. Ed è per questo che si sente forte l’esigenza di evangelizzare e creare quelle condizioni per evitare di far cadere i cittadini nell’”assistenzialismo” più becero».

Poi, il parroco racconta l’esperienza vissuta per la prenotazione del vaccino del padre e i diversi rimandi per la seconda dose: «a febbraio mi sono recato in farmacia per prenotare il vaccino per mio padre di 85 anni e mi viene dato appuntamento per il 4 marzo a Canosa di Puglia. Poi mi fissano appuntamento ad Andria dopo circa un mese da quello precedente e così il 12 aprile riceve la prima dose di Pfizer, con il richiamo da fare il 1 maggio.

Così, andiamo nella struttura ubicata all’interno della villa comunale e troviamo un avviso che ci rimanda all’hub vaccinale di San Valentino che raggiungiamo e che troviamo chiuso. “I prenotati del 1 maggio sono rimandati al 4 maggio”. Ritorniamo il 4 maggio e tutto si risolve. Poi, il 20 maggio mi reco in farmacia per prenotare la mia dose e ricevo la prenotazione per il 14 luglio».

E fin qui tutto nella norma.

Poi, il racconto dei soliti “furbetti” che avrebbero voluto usare la figura del parroco per ottenere anticipazioni di prenotazioni per i più disparati motivi: «tu che sei prete puoi aiutarmi ad anticipare? Tu che conosci i medici puoi mettere una buona parola? Tu che stai vicino all'hub vaccinale di San Valentino, puoi aiutarmi ad avere un altro appuntamento? Devo andare a un matrimonio; a un diciottesimo; devo andare in vacanza (si avete letto bene, gente comune come me, come voi che leggete).

La mia risposta? Io non ho questo potere. Io sono come ogni singolo e comune cittadino che seguo ciò che le istituzioni chiedono di vivere. Quindi, questo potere io non ce l'ho e francamente manco lo voglio avere. Se non quello di servire lo stato e il popolo a me affidato».