Le associazioni piangono Michele Matarrese: «Michele, continua a starci accanto!»

Passano gli anni e nuove leve, in qualunque settore, si affacciano al mondo: ma allo stesso tempo lo stesso mondo perde alcune colonne, punti di riferimento che hanno fatto la storia della nostra comunità.

All'indomani delle esequie celebrate in onore di Michele Matarrese, storico presidente del Gruppo C.O.N., pubblichiamo uno scritto a firma delle associazioni federate al Mo.VI (Movimento Volontariato Italiano) di Andria, proprio il mondo a cui Michele ha donato tanto.

«Michele, continua a starci accanto!

La vita con te, caro Michele non è stata generosa e magnanima ma tu hai saputo reagire e l’hai riconquistata!

Con i tuoi modi, talvolta burberi ma sempre sorridenti, hai saputo dare colore e speranza alle persone che ti hanno circondato. Non hai subìto la tua disabilità, è stata anzi la tua arma di riscatto e non solo per te ma per tutti coloro che vivono situazioni di fragilità personale e sociale.

Non possiamo dimenticare le tue e le nostre battaglie contro le barriere architettoniche e per la promozione delle pari opportunità ma soprattutto vogliamo ricordare a noi tutti e alle nuove generazioni, la tua testimonianza di vita, quando fieramente negli anni '80 hai sfidato il bigottismo della gente comune, passeggiando per le strade della città incurante dei loro sguardi pietistici. Il tuo matrimonio con Sabina, tua inseparabile compagna di vita e di “lotte sociali” ha suggellato un grande rapporto d’amore ma ha anche testimoniato una scelta coraggiosa, spesso dalla cultura popolare del tempo, osteggiata e vista con sospetto. E poi il grande lavoro di animazione che hai svolto attraverso il Gruppo CON: difficile riuscire a sintetizzare decenni di impegno sociale, di sostegno solidale, di responsabilità educativa, di aiuti concreti, ma anche di collaborazioni con altre associazioni, con le amministrazioni locali, con le agenzie educative.

Una grande responsabilità resta nelle nostre mani: continuare la tua opera e promuovere tra i giovani modelli di vita capaci di dare oggi più che mai, cambiamenti sociali significativi, solidali e inclusivi; stacci vicino Michele e guida i nostri futuri passi».