Anche Andria tra le tappe della seconda edizione della “Sagra della Ciliegia Express”, che è un van brandizzato che raggiungerà anche Lecce, Gallipoli, Brindisi e Bari.

Dal 5 al 7 giugno prossimi, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti, il personale addetto effettuerà le consegne delle cassettine da 2kg a quanti avranno provveduto ad effettuare la prenotazione attraverso un messaggio whatsapp al numero 347/7051168.

Questo l’itinerario del tour:

6 giugno: Lecce

7 giugno: Bari/Andria, dalle ore 9.00 in p.zza Umberto (p.zza Municipio).

L’evento, nel corso degli anni, ha portato tante persone a conoscere e apprezzare il prodotto premiato come Ciliegia migliore d’Italia nelle edizioni 2004, 2005, 2006, 2008, 2015 e 2016 del concorso “C.Locchi”, organizzato ogni anno ad Orvieto.

«Anche quest’anno il Covid ci ha privato delle emozioni che ci fa vivere la nostra bellissima e famosissima sagra – ha dichiarato l’assessore con delega al Marketing Territoriale del Comune di Turi, Fabio Topputi – ma gli apprezzamenti ricevuti per la formula Express del 2020 ci hanno spinti a riproporla anche per il weekend che sta per arrivare toccando alcuni capoluoghi di provincia per creare un interscambio di prodotti del territorio con realtà importantissime della nostra regione. La novità è la Bat: stiamo sviluppando alcune sinergie e la promozione della ciliegia è uno dei punti di partenza per una collaborazione che porterà i suoi frutti a livello di promozione territoriale».

Il Van girerà dunque con i colori della ciliegia in quattro province della regione.

Sono previsti anche piccoli spazi di degustazione e tutti coloro che prenoteranno la loro cassetta riceveranno in omaggio un gadget raffigurante la ciliegia.

«Si avvia così – commenta l’Assessore alle Attività Produttive, Dr. Cesareo Troia – una sorta di collaborazione istituzionale con tutte le città che, per Andria, potrà tradursi nella partecipazione, in futuro, dei nostri prodotti in modalità interscambio. Siamo così entrati in una rete di relazioni istituzionali che ci consentirà di inserirci in circuiti promozionali dei nostri prodotti sempre più importanti».