Lavori Ferrotramviaria, alcuni residenti nella zona di via Barletta: «Lavorare alla ricucitura»

Sono in parte soddisfatti i cittadini delle zone direttamente coinvolte dai lavori della ferrovia, ci scrivono alcuni residenti della zona di via Barletta, che avevano sollevato la necessità di integrare il progetto di interramento con nuovi attraversamenti carrabili.

«Durante le ultime due interviste su alcune reti televisive private della provincia - scrivono - il nostro sindaco ha apertamente accolto la necessità di avviare un dibattito con Ferrotramviaria. Tanti i rumors che attraversano la città e le ipotesi di come il progetto si realizzerà creando aspettative che forse sono poco reali.

Solo per un breve excursus storico, nel novembre 2015, presso la sala consiliare di Barletta tale progetto, approvato definitivamente nel 2017, è stato presentato in pompa magna dall’allora amministrazione.

Nell’interramento del tratto cittadino, da via Milite Ignoto a via Martiri di Belfiore, il progetto non prevede la tombatura totale della ferrovia: ne risulta che la linea ferroviaria continuerà a dividere la città verosimilmente a quanto oggi viviamo e gli attuali muri che la delimitano saranno, per la maggior parte del percorso, sostituiti da nuove barriere, ad eccezione delle intersezioni con gli ex-passaggi a livello, in prossimità della Villa Comunale e delle stazioni, senza prevedere attraversamenti carrabili.

Evidenziamo, inoltre, che il progetto di interramento del tratto cittadino accede ad un finanziamento europeo che ne perimetra la sua realizzazione al documento esecutivo convalidato nel 2017, lasciando, purtroppo, poco margine di manovra in itinere; motivo per il quale dobbiamo sostenere il nostro sindaco durante il dibattito con Ferrotramviaria.

Combinando la quotidianità con alcune analisi tecniche, diversi concittadini ci segnalano alcuni punti specifici sui quali lavorare:

una connessione carrabile tra Piazza Bersaglieri d’Italia e Largo Appiani

un attraversamento carrabile tra Corso Italia e via Barletta , in prossimità dell’ex-passaggio a livello

, in prossimità dell’ex-passaggio a livello via Barletta con via Lissa, un collegamento carrabile sul tracciato della FT.

Sono interventi che agevoleranno la ricucitura della città impattando sulla transitabilità dell’intera zona.

Su quali leve è possibile chiedere la collaborazione di Ferrotramviaria?

Ci suggeriscono, per esempio, di lavorare sul ripristino dei luoghi: Ferrotramviaria ha ricevuto la disponibilità di alcuni luoghi occupati dalle attività e dai mezzi dell’impresa costruttrice; possiamo chiedere di modulare il ripristino dell’occupazione del sito pubblico secondo indicazioni specifiche, a titolo esemplificativo:

Largo Appiani – P.zza Bersaglieri d’Italia, aree di cantiere concesse a Ferrotramviaria per il movimento mezzi e le attività correlate;

Corso Italia – via Barletta, in prossimità dell’ex passaggio a livello il sito (un terreno pubblico), oggetto di attività di scavo.

Le opportunità ci sono e crediamo vivamente che Ferrotramviaria dovrà ricompensare la città dei tanti disagi, è importante capitalizzare il momento sostenendo il nostro Sindaco!

Comunque vada ci abbiamo provato».