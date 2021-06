Beni confiscati alle mafie: la Giunta manifesta interesse per l'acquisizione al patrimonio comunale

Spesso si è parlato dell’importanza dei beni confiscati alle mafie da restituire alla comunità per fini sociali. Ed è proprio in tale direzione che va un provvedimento varato dalla Giunta, la cui proposta ha coinvolto l’Assessore al quotidiano, Mario Loconte, e l’Assessora alla bellezza e allo sport, Daniela Di Bari.

L’esecutivo comunale, infatti, ha manifestato la propria volontà all’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente alcuni beni presenti sul territorio per destinarli proprio ad “attività sociali”.

I beni oggetto di manifestazione di interesse sono ubicati in via Santa Chiara, contrada coppe- via vecchia Spinazzola, contrada bosco di spirito e contrada santa Lucia.

Così come previsto dalla legge, è stato deciso che una volta acquisiti detti beni saranno “da destinare a finalità sociali da perseguire mediante assegnazione a terzi e quindi con gestione indiretta, per la realizzazione di progetti che promuovano il riuso sociale dei beni confiscati, per potenziare infrastrutture e servizi, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire l'integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione; per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un’opportunità di sviluppo e di lavoro, con l’obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l’emarginazione, l’isolamento, la disoccupazione”.

Un bel gesto e una scelta forte che manifesta la voglia dell’amministrazione di dare un calcio alla criminalità organizzata a vantaggio di coloro che hanno deciso di vivere nella legalità.

Ora, si spera che l’iter di assegnazione proceda spedito e che i beni siano attribuiti quanto prima per progettare con l’intera comunità la rinascita e il riutilizzo degli stessi.