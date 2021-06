Fine anno scolastico: i ringraziamenti dell'Assessora Conversano

A fine anno scolastico, l’Assessora alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Dora Conversano, ha ringraziato, con una lettera, tutto il mondo della scuola rivolgendosi agli alunni e a tutti gli "operatori": «carissimi ragazzi, dirigenti scolastici, insegnanti, personale scolastico e genitori, siamo giunti al termine di un anno scolastico particolare, difficile, inaspettato, che di certo ricorderemo per sempre.

Ancora una volta devo utilizzare un mezzo “poco live” per far giungere a voi tutti il mio abbraccio di saluto di fine anno scolastico e, soprattutto, il mio grazie per quanto tutti voi siate riusciti ad “inventarvi” per costruire e realizzare, passo dopo passo, un percorso educativo-formativo che ha continuato a far vivere comunque la scuola, nonostante le tante difficoltà e anomalie causate da questi due anni “difficili” per tutti i settori di vita, ma molto difficili per l’ambito educativo.

In questi due anni scolastici del tutto anomali, la scuola e tutti gli operatori coinvolti nel servizio scolastico hanno comunque garantito la vicinanza (seppur a volte a distanza), la presenza costante, il sostegno continuo. Questi mesi sono stati scanditi dall’incertezza, dalla lontananza, da un nuovo modo di concepire lo studio e le attività didattiche ed educative, ma anche gli spazi ed i tempi comuni, di gioco e socialità.

L’emergenza sanitaria, che ancora ci troviamo a fronteggiare, ha irrimediabilmente cambiato le nostre abitudini, i ritmi e le priorità ma, nonostante tutto, non sono venuti meno l’entusiasmo e la passione degli insegnanti che, affacciandosi a nuovi metodi di didattica a distanza, non solo hanno continuato a dedicarsi all’insegnamento con inventiva, ma hanno ascoltato i ragazzi, li hanno sostenuti, incoraggiati, rassicurati.

Il mio sincero ringraziamento va a tutti voi che, di volta in volta, avete dovuto adeguarvi a tutte le emergenze che la situazione pandemica ha causato in questo lungo e faticoso percorso, ma la cosa davvero bella è stata osservare e registrare le diverse soluzioni che la scuola in silenzio ha ricercato, passo dopo passo, promuovendo sempre modalità condivise e costruite insiemeattraverso sperimentazioni e continuo confronto.

È questo il senso di qualsiasi vero percorso educativo: portare noi e i nostri ragazzi a costruire insieme il futuro che porti alla realizzazione di ciascuno e alla crescita dell’intera comunità.

In questi ultimi giorni sono riuscita a essere presente ad alcuni avvenimenti organizzati da alcune scuole (sempre nel rispetto delle norme anti-Covid) e vi garantisco che per me è stato davvero bello poter incrociare “live” gli sguardi di alunni, genitori, docenti e Dirigenti presenti.

Spero davvero, per l’avvio del prossimo anno scolastico così come è nei miei programmi, di poter venire in presenza in modo tale da poter ripartire per augurarci “dal vivo” un buon inizio di un nuovo anno da programmare e realizzare davvero insieme.

Vi chiedo di condividere con i genitori tutti il mio grazie di cuore per aver, con pazienza e generosità, aperto virtualmente le loro case: sono stati accanto ai ragazzi, aiutandoli nello studio ed interfacciandosi con dirigenti ed insegnanti sulle piattaforme online, dimostrando, ancora una volta, un’attenzione particolare al percorso scolastico dei propri figli.

Anche loro hanno dovuto accompagnare i bimbi e i ragazzi in questo particolare momento e, nonostante le tante difficoltà che hanno dovuto affrontare nella vita di ogni giorno, anche loro si sono adeguati alle diverse modalità formative messe in campo e hanno collaborato con la scuola tutta.

Un grande grazie che viene dal cuore a voi, splendidi ragazzi, per la presenza e la costanza, perché non vi siete mai arresi nelle difficoltà, ma vi siete impegnanti a mantenere il passo nello studio, affacciandovi con curiosità alle nuove tecnologie e cercando di dare il meglio di voi.

Sappiamo che vi è mancata la scuola, con i suoi momenti di gioia e condivisione vissuti insieme ai vostri amici e agli insegnanti, ma li ritroverete presto. Non mollate, siate coraggiosi e soprattutto curiosi nell’imparare. L’amore per lo studio vi renderà uomini liberi.

Pensando a tutto il mondo della scuola a voi tutti dirigenti, docenti, operatori scolastici, alunni e genitori, a quanto siete riusciti a realizzare in questo periodo che, ci auguriamo tutti, possa finalmente cominciare ad essere un ricordo, vorrei salutarvi ricordandovi che “L’ insegnamento è il più grande atto di ottimismo” … e lo abbiamo davvero insieme sperimentato e vissuto».