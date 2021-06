Bisogno di libri scolastici? 3 studenti lanciano piattaforma gratuita per comprare e vendere

Che nel 2021 sia ricorrente realizzare un sito internet è noto a tutti, ma che, a idearlo, siano tre giovani studenti di alcune scuole secondarie superiori della BAT è significativo.

Francesco Suriano dell’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, Simone Ciciriello del Liceo Scientifico “Nuzzi” di Andria e Luca Magno del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Bisceglie hanno avuto la brillante idea di mettere in comune le loro competenze informatiche e di creare una piattaforma online per comprare e vendere libri scolastici, nuovi e usati.

Si tratta di un servizio totalmente gratuito, disponibile per gli studenti della BAT: basterà inserire i dati del libro, le condizioni di vendita e, in caso di acquisto, sul sito, come in una ricca vetrina di testi scolastici, compariranno i volumi con i relativi titoli e le classi in cui sono usati. Per usare la piattaforma basterà cliccare sul seguente link: https://www.scuolaqui.it/.

È una grande opportunità che sfrutta la funzionalità del web e promuove la comunicazione fra studenti della provincia, che verranno in contatto fra loro anche tramite whatsapp. Soddisfatti gli studenti del loro prodotto tecnologico, ma anche del contatto online fra coetanei.