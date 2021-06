A scuola con "Minecraft" all'IC Verdi-Cafaro

La sperimentazione, che ha coinvolto due classi quinte della scuola primaria “Verdi”, è iniziata nell’ anno scolastico 2019, allorquando l’ I.C. Verdi-Cafaro di Andria avviava un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’ Educazione dell’Università di Bari e l’ Università di Helsinki in Finlandia per sviluppare il progetto di ricerca “TeCOS-Tecnologie per Creare: opportunità e sfide della scuola digitale”, progetto di ricerca che nasce con l’ intento di promuovere l’ uso creativo della tecnologia.

Selezionate da indire per partecipare al progetto Minecraft®, le classi hanno ricevuto password gratuite per poter sperimentare il software.

Minecraft® fa parte del Piano Nazionale della Scuola Digitale ed è in grado di sostenere lo studio di materie che spaziano dalla matematica alla storia, all’arte e persino alla chimica, soprattutto in questo periodo storico, dove la tecnologia e le realtà virtuali sono predominanti e dove la DAD ha cambiato il modo di fare scuola.

Si tratta di un videogioco in 3D basato fondamentalmente sulla costruzione ed estrazione di blocchi. I giocatori possono i scegliere di utilizzare materiali come pietre, minerali, tronchi d'acqua e alberi per creare varie progettazioni di ambienti: orti , ambienti naturali e artificiali, laboratori scientifici, case a più piani e Ziggurat.

Con la valigia degli attrezzi, tra cui carta e matita per la progettazione, le credenziali utili per l’accesso in piattaforma e tanta creatività, gli alunni di scuola primaria hanno realizzato, con i magici cubetti di Minecraft, aule didattiche a cielo aperto, rifacendosi all’orto e alla serra costruiti nel giardino della scuola.