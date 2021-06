In festa la Comunità Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù

Si concluderà sabato 12 giugno 2021 con una serata musicale presso il cortile parrocchiale, la settimana di iniziative spirituali e culturali organizzata in occasione della Festa del Sacro Cuore di Gesù, dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Andria.

«La Festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù di quest’anno, segnata per il secondo anno dalle misure restrittive dovute alla pandemia da COVID-19, ci chiede – spiega il parroco don Adriano Caricati - di rinunciare a tanti appuntamenti consueti per la nostra festa di comunità. Tuttavia non vogliamo rinunciare all’essenziale, all’incontro con Cristo e con la sua “carne viva”, nell’esperienza dei fratelli e delle sorelle più fragili. È proprio nell’incontro con l’Altro e gli altri che si realizza l’esperienza del prendersi cura».

È da queste considerazioni che muove il tema della tre giorni di preghiera dinnanzi all’Eucaristia che ha visto la comunità fermarsi a meditare e riflettere, con l’aiuto dei preti novelli della nostra diocesi di Andria, don Alessandro Tesse (vicario parr.le parrocchia SS. Trinità), don Michele Leonetti (vicario parr.le parrocchia Sacro Cuore di Gesù) e don Domenico Evangelista (vicario parr.le parrocchia M. SS. dell’Altomare), che hanno guidato le meditazioni comunitarie serali dal lunedì al mercoledì sul tema: “Prendere la forma del Pane”.

Domani venerdì 11 giugno, giorno della Festa liturgica del Sacro Cuore di Gesù, il Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi presiederà la Celebrazione mattutina delle ore 9:00.

La Celebrazione serale delle ore 19:00, con il conferimento del Sacramento dell’Unzione degli Infermi agli ammalati sarà presieduta dal parroco don Adriano Caricati,

Sabato 12 giugno, a partire dalle ore 21:00, invece, sarà la volta del trio artistico Verna (Voce e chitarra), Torres (piano) e Galizia (fisarmonica e sax), con lo spettacolo musicale “Cantautorando”, un omaggio al cantautorato italiano presso il cortile dell’oratorio parrocchiale.

Una serata di musica e riflessione all’insegna della speranza per un futuro migliore che rimargini le ferite di questo tempo triste.

(Per info e prenotazioni telefonare al numero 0883/545042 o 0883/565084 o rivolgersi direttamente presso l’Ufficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù).