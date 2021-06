In Madagascar continuano i lavori per la realizzazione della scuola materna a Bejofo Andilanatoby

Nonostante gli stop forzati, dettati dalla pandemia, la costruzione della scuola materna a Bejofo, un comune rurale del Madagascar situato nel distretto di Ambatondrazaka (provincia di Toamasina, regione di Alaotra-Mangoro) procede speditamente grazie al sostegno economico dell'ass. Insieme per l'Africa.

«A Bejofo – commenta il presidente dell’associazione, Emanuele Mastropasqua – stiamo contribuendo a migliorare le sorti degli abitanti: circa 13.000 gli abitanti che hanno difficoltà a guadagnarsi il cibo e le medicine quotidiane in caso di malattia. La maggioranza non riesce a mandare i figli a scuola anche se è cosciente della importanza che riveste l’istruzione. Il nuovo progetto finanziato dall’ass. Insieme per l’Africa – continua Mastropasqua – riguarda una struttura a due piani che ospiterà 3 aule, una stanza per l’amministrazione e la segreteria, i servizi igienici ed un pozzo di acqua annesso alla costruzione per un costo totale di 47mila euro, di cui sono già stati versati 30mila euro. I lavoro sono realizzati dagli operai del posto perché siamo convinti che tali opere debbano contribuire a sollevare le sorti economiche locali. Quindi, ossigeno ai lavoratori e ossigeno alla società che potrà beneficiare di una scuola materna in cui far crescere i piccoli e auspichiamo grandi uomini di domani.

Ringrazio coloro che continuano a sostenere l’associazione con la donazione del 5 per mille e tutti coloro che cominceranno a farlo a partire dall’anno in corso. Ricordo il codice fiscale dell’associazione per l’erogazione del 5xmille è 90059390725. È grazie al poco di tutti che si posso realizzare grandi progetti a beneficio di coloro che vivono in terra d’Africa».