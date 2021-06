Vaccini, ad Andria più del 65% della popolazione ha ricevuto la prima dose

Nonostante le diverse problematiche legate alla somministrazione dei vaccini per alcune fasce di età, prosegue la campagna vaccinale. In Puglia all’11 giugno sono 2.787.095 le dosi di vaccino anti covid somministrate, pari al 91,40% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.

Ad Andria, invece, sempre alla stessa data, le dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale sono 58.286, di cui 40.041 per la prima dose e 18.245 per la seconda, su una popolazione “avente diritto” di 89.529. Quindi, più del 65% ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino.

Nel dettaglio i dati per fasce di età:

10-39 anni: 5.509 prima dose e 2.368 seconda dose;

40-79 anni: 29.598 prima dose e 11.853 seconda dose;

80+: 4.574 prima dose e 83% 4.024 seconda dose.

Percentuali che fanno ben sperare e che si auspica possano portare alla copertura totale della popolazione nel più breve tempo possibile.