Albo Associazioni: entro il 30 giugno rinnovo iscrizione

L'Ufficio di Gabinetto ricorda che, entro il 30 giugno 2021, tutte le Associazioni iscritte all'Albo comunale da almeno 12 mesi, dovranno presentare la documentazione necessaria per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso.

L'art. 7 del Regolamento per la istituzione e tenta dell'Albo prevede infatti adempimenti annuali da parte delle Associazioni iscritte e consistenti nella trasmissione della seguente documentazione:

1. autocertificazione di riconferma, ovvero di aggiornamento, dei dati dichiarati in sede di di iscrizione compilando il modulo allegato al presente comunicato;

2. copia dell'atto costitutivo o dello statuto (solo in presenza di modifiche);

3. breve relazione sull'attività svolta (tipologia iniziative in ordine cronologico, finalità) nell’ultimo anno e sull’attività programmata nell'anno in corso;

4. elenco nominativo dei soci aggiornato con l’indicazione di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

5. ultimo bilancio finanziario o rendiconto approvato dall’Assemblea degli Associati.

L'invio di detta documentazione, da parte delle Associazioni che non vi avessero ancora provveduto, è essenziale per conservare l'iscrizione all'Albo e deve avvenire via mail agli indirizzi: protocollo@cert.comune.andria.bt.it oppure gabinetto@cert.comune.andria.bt.it.

In caso di mancata trasmissione dei documenti richiesti, sarà attivato il procedimento di esclusione dall'Albo.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì - ore 9-13) al Settore Organi Istituzionali - Servizio Organi Istituzionali - Gabinetto del Sindaco (Segreteria Albo delle Associazioni) (tel.0883/290295 oppure 0883/290313 – mail:protocollo@cert.comune.andria.bt.it oppure gabinetto@cert.comune.andria.bt.it).

L'istanza è scaricabile da qui.