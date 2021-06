Il 2020 anno nero per il turismo nella Bat, perse il 38% delle presenze

Il 2020 non è stato semplice per nessuno, soprattutto non lo è stato per il turismo nella sesta Provincia: a causa anche della pandemia, infatti, la Bat ha registrato un calo significativo del fatturato di settore, pari al 38%.

Ma il problema del turismo durante l’anno scorso, secondo l'Istat e il Sole 24 Ore, è generalizzato considerando che il numero di presenze negli alberghi e altre strutture si è ridotto della metà in Italia, con punte altissime nelle grandi città, Firenze, Roma e Milano su tutte, e riduzioni poco inferiori all’80% nei primi due casi.

Ma anche nel resto della Puglia si sono registrati decrementi importanti: -28% di presenze a Lecce, -29% a Foggia, -41% a Taranto, -42% a Brindisi e, peggio di tutte, - 44% nella provincia di Bari, la più "colpita".

Pochi stranieri rispetto ai soliti flussi e anche gli italiani, lo scorso anno, si sono spostati con molta meno facilità, per ovvie ragioni: un vero e proprio anno nero, che ha mandato in fumo oltre 1.300 miliardi di dollari a livello globale in un solo anno, 62 milioni i posti di lavoro persi nel mondo nel solo settore turistico.

E le prospettive per il 2021? Rimangono incerte e, secondo i Ministri riunitisi lo scorso mese nel G7 del Turismo, «gli impatti sono senza precedenti sui gruppi vulnerabili e piccole e medie imprese». Le azioni da intraprendere per la ripresa economica globale sono riassunte in 7 aree chiave da sviluppare nel prossimo futuro: mobilità sicura, gestione delle crisi, resilienza, inclusività, trasformazione verde, transizione digitale e investimenti e infrastrutture. Anche nella nostra Provincia, segnata dalla crisi che ha radici ben più lontane del 2020 del Covid, bisogna elaborare con urgenza piani di valorizzazione e pubblicizzazione del territorio: basti pensare al degrado in cui versa l'area attorno a Castel del Monte, il nostro bene Unesco più rappresentativo, e quanto tutto ciò costituisca, da sempre, insieme ad altre problematiche, un pessimo biglietto da visita per i turisti.