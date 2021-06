Green Pass, come si ottiene? Dal fascicolo sanitario elettronico, in farmacia o dal medico di base

La piattaforma è online da ieri, i primi QR Code sono stati inoltrati sugli smartphone e qualcuno ha potuto anche stamparlo. Il pass gratuito digitale e cartaceo in italiano e in inglese è realtà. Serve a spostarsi in Italia qualora una regione dovesse tornare arancione o rossa, per andare a trovare anziani nelle Rsa, per partecipare ad eventi o spettacoli e a viaggiare in Europa dal primo luglio senza restrizioni.

Come ottenerlo? Tramite l'app Immuni (a breve anche tramite l'app Io), sul sito dgc.gov.it o accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico online. Oppure dal medico di base, pediatra o farmacista. Sulle app occorre riportare il numero di tessera sanitaria e uno dei codici unici ricevuti per avvenuta vaccinazione, avvenuta guardigione, esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore. I codici vengono inviati via sms o mail dal ministero della Salute. Per il Fascicolo sanitario elettronico basta lo Spid.

Quanto tempo dura il Certificato? Per i vaccinati dal 15esimo giorno dopo la prima dose e 270 giorni dopo la seconda. La durata è di 180 giorni dalla guarigione e 48 ore in caso di test negativo. Alla scadenza il QR Code non è più valido. Viene revocato oltre che per scadenza temporale, anche in caso di contagio.

Chi può controllare il Pass? Le forze dell'ordine, i pubblici ufficiali ma anche i gestori ed organizzatori di eventi, feste o cencerti. Per chi parte, il certificato verrà scansionato prima dell'imbarco e all'arrivo.