Usb Puglia organizza dibattito "AndriaMultiservice... diamo gambe al futuro!"

La Usb Puglia organizza un dibattito sulla situazione della Multiservice e sul suo futuro e prospettive.

«Sono trascorsi 8 mesi da quando, come Organizzazione Sindacale, abbiamo invitato gli allora candidati a Sindaco della città di Andria a “schierarsi” sul futuro della Multiservizi del Comune (il titolo era “Quale futuro per Andriamultiservice? I lavoratori incontrano i Candidati Sindaco”).

Mesi pieni di incontri istituzionali in primis con la Sindaca Bruno che, bisogna riconoscerlo, non ha mai fatto mancare il suo impegno e apporto per trovare soluzioni alle problematiche correnti e di prospettiva legate alla Multiservice.

Ma oggi è necessario mettere mano al “futuro” della Andria Multiservice e andare oltre la gestione ordinaria di una Azienda sana ed importante che “serve” alla Città.

Un piano, una prospettiva nuova che garantisca le maestranze, messe a dura prova da un anno di Cassa integrazione e retribuzioni ridotte, e che dia smalto alla Società e produca un vantaggio ad Andria e agli andriesi.

Oggi, non domani, perché altrimenti si rischia di far saltare tutto e tutti e soprattutto significa far perdere un bene primario alla collettività.

Serve un nuovo Piano industriale, serve un passo nuovo, serve uscire dall’immobilismo!

Per queste ragioni l’Unione Sindacale di Base organizza per venerdì 25 Giugno, presso l’Hotel Ottagono ad Andria, organizza un dibattito pubblico in cui confrontarsi con le idee e prospettive per l’Andriamultiservice e per la Città.

Sono stati invitati la Sindaca Avv. Bruno, l’Assessore alla Trasparenza dott. Tammaccaro e i Capigruppo (tutti) al Comune di Andria.

Siamo certi che, così come avvenne nel dibattito elettorale lo scorso 11 Settembre, ognuno porterà un pezzo di proposte e idee per comporre/trovare la soluzione per l’Andria Multiservice».