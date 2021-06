Sicurezza nelle aree agricole della BAT, riunione in Prefettura

“Le risposte istituzionali sono state tempestive, data la pericolosità e la gravosità della situazione che sta affliggendo il territorio della Bat. Ringrazio il prefetto Maurizio Valiante e l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia per aver accolto la mia proposta di una urgente riunione per affrontare la sicurezza nelle aree agricole della provincia Bat – afferma il consigliere regionale Filippo Caracciolo- In data 8 luglio alle ore 17,30 è stato infatti organizzato un incontro in presenza nella sede della Prefettura di Barletta. Dobbiamo mettere in atto efficaci e immediate strategie per porre fine alle recenti gravose vicende di cronaca (furti di olive, mandorle e mezzi agricoli, tendoni d’uva ricolmi di uva abbattuti, alberi dati alle fiamme, ulivi sfregiati) che stanno infondendo un clima di pericolosa incertezza tra gli operatori del settore agricolo, i quali più volte hanno denunciato uno scenario di illegalità”.

Presiederà la riunione il prefetto Maurizio Valiante, interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, il consigliere regionale Filippo Caracciolo e le associazioni di categoria.

Evidente appare la necessità di dover urgentemente riattivare, in forma permanente, il tavolo tecnico di lavoro dell’Orsa (Osservatorio regionale sui reati in Agricoltura), in modo da avere una cabina di regia centralizzata a livello di ordine pubblico.

L’obiettivo è consolidare un’alleanza strategica tra istituzioni civili, forze dell’ordine e Consorzi, per presidiare e mettere in sicurezza il territorio.