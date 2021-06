L’Associazione Madonna dei Miracoli organizza un quadrangolare di calcio per beneficenza

L’Associazione Madonna dei Miracoli ha organizzato per sabato 26 giugno 2021 dalle ore 16.00 un quadrangolare di calcio di beneficienza (meglio come conosciuta Partita per Partire, ndr.), settore giovanile anno2007/2008, presso la struttura sportiva del Motel degli Ulivi di Andria.

Questo quadrangolare si doveva svolgere nel mese di ottobre 2020 e purtroppo causa Covid-19 fu rimandato a data da destinarsi. Fortemente richiesto dalle scuole calcio partecipanti, l'Associazione ha ritenuto opportuno che l'edizione 2020 si realizzasse in concomitanza con la chiusura dell'anno sportivo delle stesse scuole calcio.

Come nelle edizioni precedenti, il ricavato sarà devoluto ad un ragazzo dell’Istituto Oncologico Giovanni XIII di Bari per le sue cure mediche. Contemporaneamente in Basilica ci sarà una raccolta fondi per la stessa finalità.