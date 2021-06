Dal 28 giugno: ripristino del mercato settimanale secondo la consueta dislocazione dei posteggi

Torna a svolgersi il mercato del lunedì a far data dal 28 giugno 2021 secondo la consueta dislocazione dei posteggi prevista dalla cartografia approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 28 maggio 2012.

«Pertanto - si legge nella nota a firma del Dirigente SUAP, arch. Pasquale Antonio Casieri - si invitano i commercianti autorizzati alla vendita su area pubblica, nonché i cittadini che vi accederanno, a rispettare tutte le norme in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19 e in particolare le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 21/67/CR05/COV19, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 20 maggio 2021.

Si rammenta:

1. l’uso della mascherina sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;

2. la necessità, per il titolare del posteggio, di provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

3. il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

4. la necessaria disinfezione delle mani con prodotti igienizzanti messi a disposizione della clientela, anche e soprattutto nel caso di acquisti con scelta in autonoma manipolazione del prodotto da parte del cliente, nonchè in caso di pagamento con strumenti elettronici;

5. la delimitazione dell’area di acquisto da parte dei commercianti;

6. per la vendita di beni usati, la pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita.

Si invitano i cittadini a percorrere l’area mercatale osservando rigorosamente la destra e intersecando il lato sinistro solo per esigenze di acquisto. Si ringrazia tutti per la gentile e puntuale collaborazione».