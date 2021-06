Una struttura che giace da anni abbandonata ma soprattutto che è diventata ricettacolo di rifiuti e sporcizia: è quella alla base della scalinata della Madonna del Carmine, originariamente destinata a rinforzo ma ormai totalmente degradata.

L'Ass. 3Place ha inviato una richiesta di rimozione o bonifica della struttura e questa mattina procederà a un clean up:

«Abbiamo protocollato richiesta di rimozione totale, laddove i rilievi tecnici lo confermino, o bonifica, in caso di permanenza, della struttura posta a rinforzo della parete adiacente la scalinata che porta alla Chiesa della Madonna del Carmelo, al Seminario Vescovile e alla Biblioteca Diocesana, sita in via San Vito ad Andria.

La struttura, installata provvisoriamente diversi anni fa (8 anni fa sicuramente da una foto satellitare), nel corso degli anni è stata oggetto di scarsa manutenzione, di qualche atto vandalico che ha portato quell'area a diventare emblema di degrado: quell'angolo è una discarica a cielo aperto, oltre che urinatoio.

La struttura è inoltre in pericolo dal punto di vista della incolumità di persone e soprattutto bambini, avendo una "buco" , apertura, accessibile da chiunque. Apertura cosi grande da permettere di abbandonare rifiuti di ogni genere all'interno.

La nostra azione di #cleanup di sabato 26 Giugno non è un caso che parta proprio da quel punto!

Al Comune abbiamo anche mostrato disponibilità, a nostre spese, a chiudere l'apertura, pitturare la struttura in legno, in modo da trasformare quell'area in un simbolo di rinascita, un simbolo di salvaguardia di ogni singolo posto del nostro Pianeta»