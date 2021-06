Il Comitato della via Francigena del sud Corato - Andria organizza l' iniziativa "puliamo e camminiamo lungo la Via Francigena" che si terrà il 26 e 27 giugno 2021, in collaborazione col Comune e il Museo Diocesano di Andria " San Riccardo " , il Forum di Formazione all' impegno Sociale e Politico, il Consorzio Terre di Castel del Monte e le associazioni 3 Place e Myrabbasc.

«In esclusiva, per la prima volta - dice la presidente dott.ssa Adele Mintrone - percorreremo il tratto francigeno della città federiciana alla scoperta delle tracce di antichi pellegrini e di antichi culti devozionali. L' idea nasce dall'intento di fare conoscere la via Francigena in una città ricca di storia legata al pellegrinaggio. Ma camminare lungo la via Francigena significa anche attraversare vie, piazze, viali di campagna che richiedono la cura di ogni cittadino a tenerli puliti. Un ambiente pulito e sano è il primo segno di bellezza di una città insieme ad un concreto gesto di accoglienza per i pellegrini che dal nord d' Europa giungono sino in Puglia».

Domenica 27 giugno ore 9.00 si terrà l' iniziativa "Prendersi cura dell'ambiente per una città più accogliente". Sono invitati a partecipare chiunque ha a cuore l' ambiente e la via Francigena. Il punto di ritrovo è via Galvani angolo viale Palmiro Togliatti . Non è un evento ma un servizio per i pellegrini che hanno ripreso il cammino verso Santa Maria di Leuca. L'iniziativa è in collaborazione con il Comune e l' azienda Sangalli che fornirà l' occorrente e interverrà per la raccolta rifiuti .

Per partecipare: scrivere a laviafrancigenadelsud@gmail.com o contattando il numero 3473044414.