Uno scrittore di qualità EcoScien-zioso al Liceo Nuzzi

Guidati dalla docente di Scienze, prof.ssa Rachele Papa, le classi del Liceo scientifico Nuzzi 2BSA, 3BSA indirizzo scienze applicate e 3E indirizzo scientifico hanno partecipato con entusiasmo al convegno confrontandosi su temi quali l’economia sostenibile, la riduzione delle diseguaglianze e la lotta alla povertà, il piano Europeo per l’economia verde, il cambiamento climatico, le ricerche di punta sulle tecniche di riciclo e sulla produzione di energia pulita, esperienze di produzione innovative sul tema dell’economia sostenibile.

Tra i relatori, la prof.ssa Ilaria Pertot del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente UniTrento ha proposto un gioco: il crowd writing, cioè scrivere insieme agli autori il finale di un romanzo reso disponibile in forma digitale dopo la compilazione di un questionario (crowd foresight) attraverso cui delineare alcuni scenari possibili, nei prossimi 5 anni su definite situazioni quotidiane: cosa mangeremo, come ci sposteremo, che lavoro faremo, come avverrà la produzione degli alimenti, cosa faremo nel tempo libero, quale il nostro abbigliamento, come sarà la nostra casa. Lo scopo è stato quello di tratteggiare un quadro generale per cogliere nella crisi attuale un’opportunità di cambiamento degli stili di vita e una visione di futuro collettiva.

Luca Inchingolo, della 2BSA, è risultato tra i finalisti acclamati nella premiazione tenutasi a Trento il 24 giugno e concorrerà per la pubblicazione finale del libro a Pordenone a metà settembre durante l’evento Pordenonelegge.it - Festival dell’incontro con gli autori.