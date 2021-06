Terre di Castel del Monte: on line il prototipo del nuovo portale turistico del Consorzio

È on line il prototipo sperimentale del portale di destinazione turistica ed esperienziale del Consorzio Terre di Castel del Monte. La sperimentazione per la realizzazione del portale è il risultato di un accordo di collaborazione con la Links Management and Technology di Lecce nell’ambito di “Polis2020”, progetto di ricerca e sperimentazione finanziato dal regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014.

Terre di Castel del Monte non sarà solo un portale web - consultabile su qualunque dispositivo, pc, tablet o smartphone, al link www.terredicasteldelmonte.it con relative pagine social su Fb e Instagram - che ha come fulcro il famoso maniero federiciano, sito Patrimonio dell’Unesco che sorge in pieno Parco nazionale dell’Alta Murgia in territorio di Andria. Ma nascerà come spazio reale, digitale e soprattutto umano, per la messa in rete e la condivisione di esperienze che riguardano tutto il bacino territoriale paesaggistico, artistico-culturale, architettonico ed enogastronomico ad esso connesso.

L’idea del Consorzio per la realizzazione del portale nasce dalla convinzione dei promotori e degli aderenti alla rete di accoglienza che «lo sviluppo economico e turistico di un territorio sia strettamente legato alla capacità dei portatori di interesse locali di lavorare insieme facendo squadra. Competenze, know how, esperienze, buone pratiche dei singoli vengono, in tal modo, condivise al fine di elevare l’“asticella” della qualità dell’offerta turistica, migliorandone i servizi e creando un indotto economico in crescita e un circolo virtuoso che non può non portare ricchezza e prestigio all’intero territorio. Gli obiettivi principali del Consorzio, che nel portale potranno rivelarsi ai fruitori e ai visitatori reali e potenziali, sono essenzialmente la felicità e il benessere psicofisico del turista, considerato, in primo luogo, come individuo con le sue proprie passioni, i suoi gusti, interessi e curiosità.

Questa mission diventa possibile grazie ad una rete di esperti e tecnici del settore dell’accoglienza e dell’esperienza della destinazione turistica composta dalle migliori aziende agricole, agriturismi, bed and breakfast, hotel, ristoranti, guide paesaggistiche autorizzate, guide turistiche abilitate, esperti di storia e tradizione del territorio, aziende agroalimentari, fornitori di servizi per il turista, organizzatori di eventi e molto altro. Ciascuno conferisce il proprio apporto in termini di offerta individuale e combinata, per disegnare un’esperienza a misura di turista estremamente personalizzata e irripetibile. Unicità, esclusività e personalizzazione come fiore all’occhiello per fare di un viaggio un vero e proprio evento indimenticabile».

A questo proposito, il portale - accessibile anche da dispositivi mobili, e che a breve renderà possibile la prenotazione on line i servizi, anche suggeriti sulla base delle preferenze e del profilo degli utenti - offre contenuti selezionati dagli esperti del territorio, approfondimenti, percorsi, mete, itinerari, esperienze, eventi a tutto tondo sulla base dei quali il visitatore - del sito prima, e nel luogo reale poi - può scegliere o organizzare il proprio viaggio, conoscendo tutto ciò che è nelle vicinanze e avendo con se tutto a portata di mano in un'unica soluzione. Che sia una gita fuori porta in giornata o una vacanza più lunga, con la famiglia, con amici o in solitaria, per appassionati di sport o amanti del relax, per palati raffinati o curiosi di nuovi gusti e sapori, non c’è desiderio che l’offerta turistica dei partner di Terre di Castel del Monte non possa soddisfare.

Esplora, pianifica il viaggio, vivi e gusta, eventi, wedding e meeting sono i menù tra i quali il visitatore potrà navigare cercando la location che fa per lui, tra cosa fare, itinerari a tema, dormire e mangiar bene o cosa scoprire per non arrivare impreparato alla propria personale esperienza con il territorio dell’Alta Murgia intorno a Castel del Monte. Perché, a detta dei promotori del Consorzio, «che sia in campagna o in riva al mare, in un luogo di charme esclusivo o nel centro città, in famiglia con i bambini o in fuga romantica, l’unica sorpresa per l’ospite d’ora in poi dovrà essere solo quella della meraviglia di un viaggio senza eguali».