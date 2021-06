Sciopero nazionale dei servizi ambientali, il 30 giugno manifestazione anche nella Bat

In collaborazione con Allianz Attimonelli e Volturno L'agenzia Allianz Attimonelli e Volturno inaugura la nuova sede in via Barletta 109 Le foto

Il nuovo ufficio dell’agenzia di assicurazioni Allianz Attimonelli e Volturno, con sede in via Barletta 109, è ufficialmente operativo e si va ad aggiungere alle altre presenti in Via Gorizia 30 e Via Milite Ignoto 21. L’inaugurazione andata in scena giovedì