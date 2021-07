Volontari di Fareambiente salvano due piccoli rapaci notturni

«Nella prima mattinata della giornata odierna, le Guardie Zoofile di Fareambiente del Laboratorio Verde di Andria, Antonio Cannone e Rosalia Leonetti, in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Andria, hanno provveduto a prendere in carico due esemplari di uccelli rapaci notturni di piccole dimensioni appartenenti alla famiglia degli strigidi della specie Otus Scops Linnaeus, trasportandoli e consegnandoli al Centro Faunistico regionale di Bitetto per le opportune cure del caso.

L’operazione la si deve grazie alla segnalazione e alla sensibilità di un cittadino, al quale va il nostro sentito ringraziamento, che dopo aver rinvenuto nei pressi della Villa Comunale i due piccoli uccelli per terra ai piedi di un albero dal quale, probabilmente, sono caduti giù dal loro nido, su indicazione del responsabile delle Guardie Zoofile al quale si è rivolto per richiedere un intervento, si è reso immediatamente disponibile a prelevarli portandoli al vicino Comando della Polizia Locale prontamente allertato.

L’assiolo, per opportuna informazione, è il più piccolo strigide europeo dopo la civetta nana, raggiungendo all’incirca le dimensioni di un merlo. Uno dei tratti distintivi sono i cornetti che, se ripiegati, lo fanno sembrare piccolo, tarchiato e con la testa grande, rendendolo simile alla civetta.

Di notte va a caccia soprattutto di insetti quali cicale, cavallette e maggiolini ma anche, occasionalmente, di piccoli uccelli, rospi, topi e/o altri piccoli mammiferi. Per il suo verso, viene chiamato anche chiù».