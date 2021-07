C’è una panchina, a Torino, in Corso Re Umberto. Vi si ritrovano, lì, ogni pomeriggio dopo scuola, alcuni studenti del Liceo Classico Massimo D’Azeglio. Un’idea gli stuzzica: fondare e sostenere, racimolando pochi spiccioli, un club di “football”, sport da poco “importato” dall’Inghilterra. Sono giovani -il più grande ha 17 anni-, studiano il latino: chiamano il club “Juventus”, che, tradotto dal latino, significa proprio “gioventù”. E’ il 1 novembre del 1897, è l'inizio del mito.

Una storia lunga 124 anni, descritta attraverso i racconti di 18 grandi campioni bianconeri, calciatori che hanno brillato in campo e nella vita, divenendo nel tempo vere e proprie leggende: lo ha fatto Guido Vaciago, giornalista, caporedattore di Tuttosport e autore del volume “Juventus. I grandi calciatori” (Raffaello Ragazzi, 2021), presentato ieri pomeriggio, in anteprima nazionale, nella città federiciana.

Da Boniperti a Cristiano Ronaldo, passando per Furino, Rossi, Platini, Zidane, Trezeguet, Del Piero, Dybala, Chiellini e molti altri: «Attraverso aneddoti e curiosità di quando questi campioni erano ancora ragazzi, ognuno di loro ispira. Per valori sportivi e umani -spiega Vaciago-. Preferenza? Boniperti. Campione in campo e nella vita. Ha rappresentato la summa della juventinità. Poi, da “presidentissimo” ha vinto tutte le competizioni che c’erano da vincere».

Un libro dedicato ai più piccoli. Come un “fil rouge” che attraversa più di un secolo di storia: dai liceali di Corso Umberto, ai giovani tifosi bianconeri delle scuole calcio andriesi, protagonisti della serata. I giovani calciatori, infatti, hanno assiepato il luogo dell’evento. Domande e curiosità. Un viaggio nel tempo. Per rivivere pagine di storia lontane, ma eterne.

Per loro, non sono mancate sorprese: ad arricchire la serata, i video saluti di Giorgio Chiellini (capitano di Juventus e Nazionale) e Claudio Marchisio (bandiera bianconera e autore della prefazione del libro, oggi commentatore Rai per l’Italia impegnata ad Euro 2020). Ma non solo: è intervenuta, in video collegamento, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi. O, se preferite, Pablito, colonna della Juventus degli anni ‘80 e simbolo della Nazionale nella rassegna vincente dei Mondiali di Spagna ‘82. Grande appassionata di Rossi -e di Juventus-, anche il sindaco Giovanna Bruno, che nel corso della serata si è resa protagonista di uno scambio di doni con lo stesso Vaciago.

L’evento, è stato organizzato dallo Juventus Club “Giovanni Agnelli” di Andria. Ultimo atto, questo, di una stagione per ovvie ragioni particolare. Ma, come spiega il segretario Fabio Attimonelli, «anche a distanza, durante l’annata, non ci siamo mai sentiti lontani. Non è mancato il nostro spirito di iniziativa. E l’anno sociale 20/21, così, si chiude nel migliore dei modi. Abbiamo vissuto un'altra serata che oserei definire storica. Aver visto un giardino così affollato di ragazzini costituisce oggi per noi una grande vittoria. 18 anni fa un manipolo di tifosi ha fondato questa splendida comunità, che oggi conta quasi un migliaio di iscritti. Adesso ripartiremo alla grande con il nuovo tesseramento. In una stagione, quella 21/22, che finalmente ci vedrà tornare allo stadio. Un grazie ai tanti amici del Club che con le loro attività hanno sostenuto quest'altra lodevole iniziativa», conclude Attimonelli.