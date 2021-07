Ripartono le fiere, cresce l'attesa per quella di Montegrosso e la festa patronale a settembre

Nel corso dell’incontro presso l’Ufficio Suap, la mattina di venerdì 2 luglio, sono state poste le basi affinché anche nella città di Andria, dove un gran numero di manifestazioni calendarizzate sono state soppresse, si possa ripartire. Cresce dunque l’attesa per la grande Festa a Montegrosso per San Isidoro e la Festa Patronale a settembre.

Eventi particolarmente attesi sui quali, nei prossimi giorni, si confronteranno tutte le sigle di rappresentanza per definire i dettagli e per la migliore organizzazione possibile.

«Sicuramente la ripartenza anche ad Andria - commenta Savino Montaruli, Unibat - è un bel segnale ma che ora deve concretizzarsi, senza penalizzazioni per gli ambulanti aventi diritto. Si sta valutando l’esenzione del pagamento dei diritti di segreteria che pesano molto così come abbiamo ribadito, ancora una volta, la necessità che si addivenga immediatamente alla stesura di un Regolamento chiaro e rispettato che faccia dei luoghi pubblici luoghi dignitosi e soprattutto regolamentati, a cominciare da Piazza Catuma che non può essere luogo di speculazione economica ma che deve restare alla fruizione pubblica per eventi culturali, sociali e sostenibili. Se poi il comune concede patrocini a iosa per mangiatoie a caro prezzo, che poi non se ne lavi le mani».