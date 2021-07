Libri di testo, Conversano: «Conclusa con due mesi di anticipo la procedura di erogazione»

L’assessore alla Persona, Dora Conversano, rende noto che anche per quest’anno scolastico 2021/22, l’ufficio Pubblica Istruzione ha proceduto con la modalità di erogazione diretta dei contributi alle scuole primarie per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la suddetta scuola.

Gli Uffici interessati hanno già provveduto ad impegnare, liquidare e trasferire le somme alle scuole primarie, in anticipo di due mesi rispetto alla erogazione avvenuta lo scorso anno scolastico e questo per consentire loro di procedere con largo anticipo alla individuazione del fornitore cui potranno recarsi le famiglie per il ritiro dei suddetti libri di testo, già all’inizio dell’anno scolastico senza alcun ritardo.

«Attraverso un'azione sinergica e condivisa tra i diversi settori interessati, si è giunti - commenta l'assessore alla Persona, Dora Conversano - al concreto risultato di anticipare la tempistica della procedura. Adesso invito i dirigenti scolastici ad adoperarsi, come sempre fanno, per velocizzare questa anticipazione temporale al fine di consentire la fornitura dei libri di testo in maniera funzionale -conclude Conversano - all'arrivo del nuovo anno scolastico».