Progetto rifugio cani, il plauso dell'E.N.P.A.

Di seguito il testo della nota trasmessa nei giorni scorsi da Carla Rocchi, presidente Nazionale dell' E.N.P.A. Onlus (Ente Nazionale Protezione Animali), all'Assessore Colasuonno: ​«Le scrivo dopo ave letto la felice notizia che la vostra Giunta comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un rifugio da 200 unità per i cani randagi.

Ci rassicura vedere la vostra attenzione sul triste problema del randagismo che è alta e consideriamo positivissima l'apertura di un rifugio in un territorio non facile.

Investendo in strutture come i rifugi - conclude la presidente Rocchi - voi fate quello che ogni amministratore dovrebbe fare, e cioè, promuovere la convivenza fra umani e animali a beneficio di entrambi, per il presente e costruire una cultura davvero solidale, di umanità e rispetto per tutti gli esseri, per il futuro​».