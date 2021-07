All'Iss "Umberto-Lotti" si diventa enotecnici

E anche questa fatta. I giorni 6 e 7 luglio 2021, presso l'IISS “LOTTI-UMBERTOI”si sono svolti gli esami per il conseguimento del Diploma di Specializzazione "Enotecnico", a compimento del VI° anno di specializzazione, istituito nell'a.s.2020/2021.

Con questo percorso, dopo aver conseguito il diploma di Perito Agrario alla fine del quinto anno, si prosegue e valorizza l'esperienza della precedente formazione quinquennale, specializzandosi nel settore dell'enologia. Il Corso professionalizzante, della durata di un anno, permette di perfezionare la preparazione scientifica indispensabile in ambito professionale, approfondire le competenze richieste dal mondo del lavoro, compreso inglese tecnico, informatica e marketing, oltre che per un possibile percorso universitario successivo.

Credendo fermamente in questo nuovo percorso, la scuola ha investito in risorse umane, nuovi spazi didattici e strumentazione di laboratorio all'avanguardia, al fine di permettere ai frequentanti, l'acquisizione di conoscenze e competenze tecniche, all'altezza delle attuali richieste professionali e in linea con gli orientamenti del mercato locale e globale, che decretano il vino, come bevanda più rappresentativa del nostro territorio e simbolo indiscusso del made in Italy.

Al Corso accedono unicamente i diplomati dell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” nella specifica articolazione di Viticoltura ed Enologia.

Nel percorso di studi, accanto alla formazione teorica, assume grande importanza quella pratica, attraverso le attività di PCTO il cui svolgimento è programmato in diversi periodi dell’anno ed in modalità diverse:

presso il Laboratorio agronomico “podere Agresti” sono state programmate attività in campo, dalla vendemmia (settembre/ottobre), alla potatura invernale, mentre, nel “ laboratorio chimico e cantina” attività di vinificazione (rosso, rosato) e relative analisi, prove di chiarifica e imbottigliamento.

una parte delle ore pratiche vengono svolte all’interno di ditte e aziende agrarie del territorio, consentendo di valorizzare le competenze di ogni singolo studente, l’apprendimento di contenuti tecnico-professionali specifici del settore viti-vinicolo e l’acquisizione di abilità e competenze immediatamente spendibili nel mondo lavorativo.

il percorso formativo viene inoltre arricchito dalla partecipazione ad eventi di formazione organizzate da enti esterni (ITS, ONAV, seminari, webinar) e da attività presso realtà legate al mondo dell’enologia.

A chiudere questo anno scolastico l’esame finale degli studenti, che ha visto la trattazione multidisciplinare di diversi temi, dalla produzione dell’uva in campo, alla relazione che storicamente unisce l’uomo alla vigna, dagli aspetti organolettici e salutistici del vino agli aspetti legali e alle strategie di marketing e comunicazione.

Al termine della esposizione alcuni studenti hanno presentato un vino, coerentemente con l'elaborato, e proposto una prova di assaggio alla commissione cimentandosi nella descrizione delle principali caratteristiche sensoriali dei vini scelti.

«Il bilancio di questo anno scolastico - sono le parole del dirigente Pasquale Annese - è da ritenersi positivo. La frequenza attraverso attività in presenza e in modalità asincrona ha permesso agli studenti dell'istituto tecnico agrario "LOTTI-UMBERTO I, di acquisire un titolo di studio, riconosciuto in tutta l l'Unione Europea, e spendibile nel mercato del lavoro locale e nazionale». Un 'ulteriore opzione formativa riscontrabile solo in pochi istituti agrari d'Italia.