Emergenza cinghiali, l'Ente Parco: «Subito una cabina di regia regionale»

«Il Parco dell’Alta Murgia ha ribadito oggi piena solidarietà agli agricoltori, ma soprattutto la disponibilità concreta a collaborare per contenere l’emergenza. L’aumento dei cinghiali colpisce l’Italia da nord a sud, con danni alle colture e notevoli squilibri ecologici. Un problema non più rinviabile che va affrontato - ne abbiamo discusso pochi giorni fa con le associazioni agricole - unendo le forze tra enti, istituzioni e soggetti portatori di interesse, creando subito una cabina di regia regionale con un approccio organico».

Così il presidente del Parco nazionale dell’alta Murgia, Francesco Tarantini, intervenuto oggi alla manifestazione di Coldiretti Puglia sul Lungomare Nazario Sauro a Bari, che ha visto insieme agricoltori, allevatori e cittadini in segno di protesta contro l’emergenza cinghiali.

«L’Ente Parco - prosegue Tarantini - si è attivato modificando il regolamento danni da fauna per aumentare gli indennizzi di risarcimento agli agricoltori. In corso c’è una strategia di gestione che vede il monitoraggio della specie e il coordinamento delle catture tramite chiusini, in parallelo al progetto pilota FiCiPAM per creare una filiera sostenibile del cinghiale. Un passo avanti decisivo sarà l’approvazione del regolamento delle aree contigue, per esercitare la caccia controllata nelle aree limitrofe al Parco e ridurre così la presenza dell’animale. Alla Regione chiediamo di nuovo di approvarlo quanto prima».