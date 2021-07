Rinascere dopo la malattia: "I Colori della Vita" il 13 luglio a Trani

Il 13 luglio alle 19 presso Villa Wanda, in via Vittorio Malcangi 200, a Trani si terrà l'evento "I Colori della Vita event shooting, la rinascita di Mariagrazia". L'evento, a cura della consulente d'immagine Sabrina Altamura, nasce dalla storia di Mariagrazia Virgilio, andriese, la quale dopo sei mesi di matrimonio ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin. Dopo un lungo periodo di terapie e chemio che porta alla fine del suo matrimonio, come se non bastasse Mariagrazia si ritrova ad affrontare anche l'anoressia. Dopo tanta sofferenza incontra il vero amore il cui frutto, Francesca, nascerà tra un mese.

"Il messaggio che voglio dare a tutte quelle donne che, come Mariagrazia, si ritrovano ad affrontare malattie importanti o matrimoni che finiscono é di non rinunciare alla felicità, siamo essere speciali e unici" afferma Sabrina Altamura.

All'evento parteciperà il modello sordo Armando Conte, la nota food blogger Nunzia Bellomo con una sua specialità di cucina sana, la famosa designer di gioielli Lara Carbonaro, il brand di cosmetici naturale Eloèe coemetic, Golden Point di Trani e l'atelier di Francesca Forni.