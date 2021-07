Costituito formalmente il forum ambiente salute "Ricorda Rispetta"

Si è svolta presso la sala riunioni dell’Oratorio Salesiano, nella città di Andria, l’Assemblea costituente del Forum cittadino Ambiente Salute “Ricorda Rispetta”.

Massiccia la partecipazione dei designati da parte dei Presidenti delle Associazioni aderenti al Forum, delegati alla costituzione.

La relazione iniziale ha riguardato le attività svolte e sulle iniziative poste in essere nel periodo di attività del Forum, fino all’accreditamento al Tavolo Permanente sull’Ambiente voluto dalla Sindaca della città di Andria avv. Giovanna Bruno ed alla partecipazione attiva al Profilo della Salute.

Dopo le operazioni preliminari si è passati all’elezione del Consiglio Direttivo che è composto da: Montaruli Savino, Basile Antonio, Loconte Giuseppe, Leonetti Berardino, Inchingolo Maria, Zagaria Natale Francesco, Del Giudice Rosa, Massaro Giovanni, Raimondi Donato, Asseliti Graziella e Minenna Vincenzo, ciascuno in rappresentanza delle Associazioni dalle quali sono stati designati nel Forum.

Nella stessa giornata del 7 luglio 2021 si è proceduto all’elezione degli organi statutari. Il Presidente eletto per il primo triennio è risultato Gianni Massaro; Raimondi Donato, vice Presidente; Asseliti Graziella, Segretaria e Minenna Vincenzo, Tesoriere.

Al termine delle elezioni è stato concordato l’appello alla cittadinanza affinché, in occasione della finale dei campionati europei di calcio, non si ripeta quanto accaduto nella partita precedente, con l’auspicio, quindi, che venga adottato da tutti, soprattutto dai giovani, un comportamento corretto e rispettoso delle cose pubbliche, private e delle persone, evitando atti di vandalismo e distruzione che non solo fanno male alla Comunità andriese ed al decoro della città, ma per di più mettono qualcuno in condizione di essere severamente punito dalla legge. L’appello si estende anche alle Forze dell’Ordine affinché, per l’occasione, il presidio del territorio sia massivo.