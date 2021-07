Al via le domande per l'avviso pubblico "Lo sport si fa strada"

Il Comune di Andria, con un avviso pubblico, intende mettere a disposizione della cittadinanza i parchi comunali per fare sport. A darne notizia è la Sindaca di Andria, Giovanna Brruno, con un video sui social: «"Lo sport si fa strada" è il nuovo avviso pubblicato sul sito del comune, che consente ad associazioni, parrocchie ed oratori di fare domanda per utilizzare un parco o un'area verde comunale oppure uno spazio pubblico.

Per fare sport a cielo aperto. Domanda a sportello, senza limite temporale per presentarla.

Vivere la città e i suoi luoghi in chiave comunitaria, uscire dagli spazi chiusi, rendere lo sport visibile a tutti.

Mi viene facile pensare ai ragazzi della parrocchia Sant'Angelo che ho incontrato oggi nella zona antistante la scuola Rodari, dove svolgono il loro entusiasmante oratorio estivo.

Non avendo uno spazio dedicato, hanno fatto convenzione con la scuola.

L'avviso pubblico va anche in questa direzione: concedere aree pubbliche a chi non ha luoghi dedicati e non può mortificare l'esigenza di socialità».

Per l'avviso, il modello di domanda e altre info cliccare qui.