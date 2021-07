Oggi giornata di preghiera per le vittime del mare

Oggi, domenica 11 luglio 2021, nel giorno della festa di San Benedetto, patrono d’Europa, le comunità cristiane sono invitate a pregare per i migranti morti durante il viaggio, nel tentativo di approdare in terre pronte a partorire nuova vita e ridonare loro speranza.

«Questo simbolo di tante tragedie del Mar Mediterraneo continui a interpellare la coscienza di tutti e favorisca la crescita di un’umanità più solidale, che abbatta il muro dell’indifferenza. Pensiamoci: il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell’Europa». Queste, le severe parole di Papa Francesco, pronunciate nell’Angelus di domenica 13 giugno u.s.

Di fronte a tale dramma, la Presidenza della CEI invita le comunità ecclesiali a non dimenticare quanti hanno perso la loro vita mentre cercavano di raggiungere le nostre coste italiane ed europee.

Le attraversate, piene di aspettativa, per tanti uomini, donne e bambini disperati, non possono essere arrestate con politiche di contenimento che finiscono per “legittimare” l’affido del destino di queste anime innocenti a persone che eseguono ordini di morte. Da troppo tempo i nostri Governi e l’Europa stipulano accordi con Paesi non sicuri per bloccare gli arrivi dei migranti. “Grandi” sono i risultati: una continua strage in un mare che è diventato una grande fossa comune. Morti che si aggiungono, poi, ai numerosi migranti che perdono la vita durante l’attraversamento nel deserto che diventa la rotta più letale. Senza soccorsi. Storie di abusi, sacrifici, viaggi impossibili che si consumano nell’indifferenza di un’Europa più che mai distratta dal virus dell’indifferenza.

La speranza è stata privatizzata, diventa inaccessibile a chi nasce al di là del Mediterraneo. Parlare dei migranti che perdono la vita durante i “viaggi della speranza” è diventato quasi un noioso cliché, un disco fisso che stanca. Ma non dovevamo essere tutti migliori dopo la crisi del covid?

Il mondo post pandemico impone il ripensamento di ogni sistema di interazione tra le nazioni: abbiamo imparato, o avremmo dovuto imparare, con tutta la durezza dell'ultimo anno, che nessun Paese è un'isola, né tanto meno l'essere umano è capace di vivere rinchiuso e che il privilegio di essere nati nella parte ricca del mondo, nella sponda giusta del Mediterraneo, decade miseramente di fronte alla forza della natura. Oltretutto, nessuna barricata argina realmente la disperazione del nostro vicino che chiede aiuto.