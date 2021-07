Era il 1996 quando i The Lightning Seeds, band inglese attiva tra gli anni ‘90 e 2000, pubblicavano, in occasione dell’Europeo casalingo di quell’anno, il singolo “Three Lions”.

“It's coming home, Football's coming home”, il ritornello suonava così. Ora, a distanza di 25 anni, “It’s coming home” (“sta tornando a casa”, l’allusione è a un trofeo che manca dal Mondiale, disputato sempre in Inghilterra, del ‘66) è divenuto l’inno, il motto, lo slogan filo conduttore dell’avventura inglese ad Euro 2020.

A rivisitarlo goliardicamente, due tifosi italiani: Davide e Mariaelena, andriesi, fidanzati, da quasi 2 anni operatori della ristorazione a Londra. “It’s coming home, but not in yours” (sta tornando a casa, ma non nella vostra), la loro versione. L’hanno scritta su uno striscione, esposto durante il match contro la Spagna. Gioia, sofferenza, tifo incondizionato: le immagini hanno fatto il giro del web. Qualcuno ha anche immortalato un bacio, esplosione di emozioni dopo il rigore decisivo segnato da Jorginho.

Stasera, sarà tempo di finale. Cresce l’attesa. Il biglietto per Wembley c’è. La voce, pure. Forse ancora per poco. E, come ci spiega Davide: «Per via delle restrizioni anti-Covid, potranno assistere al match solo gli italiani residenti in Inghilterra, oltre a mille tifosi azzurri provenienti dalla Penisola, con viaggio organizzato dalla Federazione. Dopo Austria e Spagna -racconta- sono riuscito ad ottenere anche il biglietto per la finale. Ancora non ci credo. Era difficilissimo, solo poche migliaia a nostra disposizione. Attorno a noi, avremo una vera e propria bolgia di inglesi. Ma ci faremo sentire, come fatto fin’ora. Qui sono convintissimi di vincere. Tutti: tifosi, media, perfino politici di spicco. E l’idea dello striscione è nata proprio da questo. Se stiamo preparando altro per domani? Per ora non rivelo nulla, vediamo come va a finire».

Non solo sfottò, anche sensibilizzazione: il messaggio “Rimpatrio per Chico”, infatti, ha campeggiato per tutta la gara in curva.

Davide, poi, ci confida essere un grande tifoso della squadra della sua città. Dal “Degli Ulivi” a “Wembley”, dal bianco azzurro della Fidelis all’azzurro della Nazionale, l’amore per il “football”, non conosce confini: «Stare così tanto lontano dalla Patria, per di più nel periodo pandemico, è difficile. Ma in questa folle esperienza, oltre a sostenere l’Italia, stiamo portando in giro per l’Inghilterra pure il nome della nostra città. Anche stasera, sugli spalti sventolerà un tricolore targato “Andria”. Con noi, anche qualche amico andriese residente qui».

Dubbi non ce ne sono: «“It’s coming home”? Meglio “Un'estate Italiana”. O forse l’Inno di Mameli». Nella speranza di vivere, tutti assieme, un’altra notte magica. L’ultima appendice, in ogni caso, di un’avventura straordinaria.