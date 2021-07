A distanza di cinque anni dalla strage dei treni del 12 luglio 2016, la Sindaca ha voluto ricordare le vittime e quanto accaduto con la deposizione di una corona di fiori al km 51 della tratta faerroviaria Bari- Barletta: «alle 11.06, 23 vite spezzate da lamiere di treni incagliati, funestamente scontratisi su binari di fuoco, su un tappeto di polvere bianca del sole cocente, tra un coro di cicale sugli ulivi della pace.

La nostra terra intrisa di sangue, di dolore, di lacrime, di incredulità.

Pasquale, Giuseppe, Serafina, Maria, Alessandra, Rossella, Patty, Enrico, Luciano, Michele, Albino, Salvatore, Giulia, Nicola, Iolanda, Benedetta, Donata, Maurizio, Fulvio, Antonio, Francesco, Gabriele e Giovanni.

Al km 51 la morte ebbe il sopravvento, in quel drammatico 12 luglio 2016.

Attoniti, smarriti, in cerca di rifugio e di consolazione, chiediamo oggi che quelle anime continuino in chi le ha conosciute, le ha amate, le vive per l'eternità».