Cambio al vertice dell'I.C. "Don Bosco-Manzoni", la Dirigente Diviccaro trasferita a Barletta

Poche novità sul fronte dirigenti scolastici ad Andria: tutto rimarrà sostanzialmente immutato, con le conferme diramate ieri dall'Ufficio scolastico regionale, a eccezione di un Istituto Scolastico. Dall'I.C. "Don Bosco-Manzoni" infatti la Dirigente scolastica, Rosanna Diviccaro, sarà trasferita dal 1° settembre a Barletta, in particolare al Liceo Scientifico "Cafiero". In servizio come Dirigente nella scuola andriese dal 2015, la prof.ssa Diviccaro torna nella scuola dove aveva insegnato italiano e latino fino alla nomina da Dirigente.

Confermati invece i Dirigenti con scadenza di incarico: Carlo Zingarelli all'8° circolo "Rosmini", Grazia Suriano all'I.C. "Verdi-Cafaro", Lilla Bruno all'I.C. "Jannuzzi-Mons. Di Donna", Anna Ventafridda all'I.P.S.I.A. "Archimede" e Pasquale Annese all'I.I.S.S. "Lotti-Umberto I".

Rimane ora l'incognita per l'I.C. "Don Bosco-Manzoni" ma anche per l'I.C. "Imbriani-Salvemini", la cui Dirigente, Celestina Martinelli, dovrebbe andare in pensione al termine dell'anno scolastico fissato al 31 agosto: presumibilmente il loro posto potrà essere occupato da Dirigenti neo assunti dalla graduatoria nazionale.

A tutti gli auguri della redazione per un anno scolastico che si prospetta "difficile": la Puglia risulta in fondo alla classifica Invalsi per le prestazioni degli studenti a termine di cicli scolastici, e seppure questo dato si presti a molteplici interpretazioni, resta da impostare un nuovo lavoro di "scolarizzazione" di tanti ragazzi dopo quasi un anno e mezzo di pandemia e dopo la Dad a singhiozzo.