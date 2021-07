Misericordia di Andria, rinnovato il Magistrato ed il Collegio dei Probiviri

Misericordia di Andria, rinnovato Tante novità ed anche qualche importante conferma. E’ l’esito, per nulla scontato, della tornata elettorale all’interno della Confraternita di Misericordia di Andria per il rinnovo del Magistrato, l’organo di gestione della struttura associativa, e del Collegio dei Probiviri, organo di controllo della Confraternita.

Una consultazione particolarmente partecipata alla soglia dei 30 anni di attività che si celebreranno dal prossimo anno. 121 i soci effettivi che hanno espresso la loro preferenze sui circa 150 aventi diritto per una realtà estremamente estesa sul territorio ed ormai dalla grande tradizione.

Il Magistrato sarà composto da Angela Vurchio, Pasquale Stefano Massaro, Paolo Lullo, Flora Merafina, Silvana Lavigna, Domenico Tursi, Stefano Castellano e Savino Quacquarelli. Un magistrato molto rinnovato rispetto ai quattro anni precedenti che ha, tuttavia, deciso di confermare all’unanimità Angela Vurchio nel ruolo di Governatrice della Misericordia di Andria. Per i Probiviri, invece, la scelta è ricaduta su Pietro Cavaliere, Leonarda Faggioli, Alessandro Moschetta con membri supplenti Vincenza Campanale e Michele Carbutti.

La Misericordia è attivamente impegnata in questi giorni nella chiusura del Camp Estivo 2021 con circa 100 bambini e ragazzi partecipanti mentre sono già attivi i 74 ragazzi del Servizio Civile divisi nelle diverse sedi di Andria e Montegrosso per la realizzazione di servizi e progetti per la comunità. Emergenza-Urgenza, trasporti, servizi alla persona, Ambulatorio Solidale, Protezione Civile e formazione i tanti altri impegni quotidiani della Confraternita che può contare anche sulle tante attività messe in campo dai giovanissimi aderenti alle G.emme, il forte movimento giovanile delle Misericordie d’Italia.

«Il volontariato e la solidarietà non vanno mai in vacanza – spiega la Governatrice Angela Vurchio – il rinnovo dell’organo di gestione della Misericordia è un atto importante in vista della prossima celebrazione dei 30 anni di attività. La Misericordia è profondamente mutata nel tempo ed ora può contare su di una realtà estesa e che offre servizi alla comunità con quasi 200 volontari nel complesso. Vogliamo consolidare il nostro percorso e guardare sempre con più attenzione alle nuove povertà ed ai nuovi servizi richiesti dai tanti cittadini che ne hanno bisogno».